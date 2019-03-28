В Гватемале грузовик въехал в толпу, десятки погибших
28 марта, 2019, 11:24
В западной части Гватемалы грузовик на высокой скорости врезался в толпу на шоссе, в результате чего погибли не менее 32 человек
Как сообщает Reuters, авария произошла, когда люди вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть пострадавшего перед этим в ДТП.
По словам министра здравоохранения Гватемалы Карлоса Сото, в результате наезда грузовика погибли не менее 32 человек, девять пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии.
Отмечается, что ДТП стало одним из самых масштабных в Гватемале за последние годы.
#EnDesarrollo . #Guatemala- Roxana Ruiz (@_RoxanaRuiz) 28 марта 2019 г.
Vehículo pesado atropella a unas 50 personas en el km 158 de la Ruta Interamericana, Jurisdicción de Nahualá.Sololá
A esta hora confirman 30 fallecidos y sigue el conteo de víctimas mortales.
cortesía @ TN21sv @ 1077Fuego pic.twitter.com/E7TheXMT9h
- Напомним, на горной дороге в Мексике слетел в пропасть грузовик с мигрантами из Центральной Америки, что привело к гибели 25 человек.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-