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В Гватемале грузовик въехал в толпу, десятки погибших

В западной части Гватемалы грузовик на высокой скорости врезался в толпу на шоссе, в результате чего погибли не менее 32 человек

Как сообщает Reuters, авария произошла, когда люди вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть пострадавшего перед этим в ДТП.

По словам министра здравоохранения Гватемалы Карлоса Сото, в результате наезда грузовика погибли не менее 32 человек, девять пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии.

Отмечается, что ДТП стало одним из самых масштабных в Гватемале за последние годы.

  • Напомним, на горной дороге в Мексике слетел в пропасть грузовик с мигрантами из Центральной Америки, что привело к гибели 25 человек.
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