В Мексике грузовик с мигрантами упал в пропасть, погибли 25 человек

8 марта, 2019, 09:59

На горной дороге упал в пропасть грузовик с мигрантами из Центральной Америки, что привело к гибели 25 человек, еще 30 получили ранения

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным прокуратуры мексиканского штата Чьяпас, ДТП произошло в районе муниципалитета Сойяло, примерно в 40 км от столицы штата. Грузовик упал в овраг глубиной около 10 м. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельств происшествия.

Издание отмечает, что этот маршрут очень часто используется мигрантами из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса, которые пытаются достичь Соединенных Штатов.

Транспортные средства, используемые мигрантами, часто не соответствуют техническим нормам и находятся в антисанитарном состоянии, добавляют в сообщении.