В Мексике грузовик с мигрантами упал в пропасть, погибли 25 человек
8 марта, 2019, 09:59
На горной дороге упал в пропасть грузовик с мигрантами из Центральной Америки, что привело к гибели 25 человек, еще 30 получили ранения
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным прокуратуры мексиканского штата Чьяпас, ДТП произошло в районе муниципалитета Сойяло, примерно в 40 км от столицы штата. Грузовик упал в овраг глубиной около 10 м. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельств происшествия.
Издание отмечает, что этот маршрут очень часто используется мигрантами из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса, которые пытаются достичь Соединенных Штатов.
Транспортные средства, используемые мигрантами, часто не соответствуют техническим нормам и находятся в антисанитарном состоянии, добавляют в сообщении.
- Напомним, в января 2019 года через подкоп под забором на границе с Мексикой на территорию США прошли 376 мигрантов.
- 1 марта 2019 Брестские пограничники задержали вблизи белорусско-польской границы двух нелегальных мигрантов из Туниса , которые перепутали Францию с Беларусью.
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