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Экс-глава Высшего хозсуда времен Януковича обратился за политическим убежищем в Австрию

Экс-глава Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков, подозреваемый в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел, попросил политического убежища в Австрии

Об этом говорится в соответствующем решении Печерского райсуда Киева.

"Согласно сообщению компетентных органов Республики Австрия, ОСОБА_3 не согласился на упрощенную процедуру выдачи в Украину и подал запрос на получение убежища в Австрии, что свидетельствует о намеренном его уклонении от следствия и суда", - говорится в постановлении суда.

В документе говорится, что прокуратура просила избрать Татькова меру пресечения в виде ареста, но суд не удовлетворил ходатайство. Обвинение настаивало, что для вручения Татькову сообщения о подозрении были приняты все необходимые меры. В частности, после того, как он не явился за повесткой, подозрение направили по месту работы - в ВХСУ. Суд, в свою очередь, направил ее по месту регистрации Татькова, который на то время находился в отпуске.

"Таким образом, у следствия есть достаточно оснований полагать, что подозреваемый ОСОБА_3, находясь на свободе, может предпринять попытки скрыться от органов досудебного расследование и суда, воздействовать на свидетелей, а также иным образом воспрепятствовать уголовному производству и совершить другие уголовные правонарушения", - говорится в ходатайстве прокурора об аресте.

Судья зато отметил, что избрание меры пресечения без участия подозреваемого возможно в случае, когда он объявлен в международный розыск. Однако в решении говорится, что "по состоянию на 08 февраля 2018 года ОСОБА_3 не находится в международном розыске".

Виктор Татьков находился на должности главы Высшего хозсуда Украины в 2010-2014 годах. 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности, поскольку он подпадал под действие закона о люстрации.

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