Российский актер Добронравов, которому разрешили въезд в Украину, выступит в Керчи
28 марта, 2019, 09:54
Российский актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, планирует выступить в аннексированном Крыму
Об этом сообщается на сайте на сайте керченского ДК "Корабел", передает " Радио Свобода ".
В сообщении говорится, что Добронравов играет в спектакле "Ловушка для мужа" и спектакль покажут в Керчи 8 апреля. В нем также примут участие российские артистки Татьяна Васильева и Елена Сафонова.
На сайте российского агентства "Санкт-Петербург Концерт" также сообщается о запланированных в Керчи гастролях.
Читайте также: Сериал "Сваты" окончательно запретили в Украине. Почему так получилось
- Напомним, 22 ноября 2017 г. СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину России актеру Федору Добронравову.
- Сериал "Сваты" запрещено показывать в Украине.
- На телеканале "1 + 1", на котором транслировали сериал, выразили возмущение запретом сериала в Украине.
- Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты".
- 27 марта суд признал противоправными действия СБУ о запрете Добронравову въезжать в Украину и демонстрировать фильмы с его участием.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-