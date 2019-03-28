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Российский актер Добронравов, которому разрешили въезд в Украину, выступит в Керчи

Российский актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, планирует выступить в аннексированном Крыму

Об этом сообщается на сайте на сайте керченского ДК "Корабел", передает " Радио Свобода ".

В сообщении говорится, что Добронравов играет в спектакле "Ловушка для мужа" и спектакль покажут в Керчи 8 апреля. В нем также примут участие российские артистки Татьяна Васильева и Елена Сафонова.

На сайте российского агентства "Санкт-Петербург Концерт" также сообщается о запланированных в Керчи гастролях.

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