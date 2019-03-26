Стало известно, когда "Манчестер Юнайтед" получит постоянного тренера
26 марта, 2019, 14:57
Стало известно, когда "Манчестер Юнайтед" утвердит главным тренером исполняющего обязанности наставника команды Уле-Гуннара Сульшера
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, 46-летний норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер может быть утвержден в должности на постоянной основе на этой неделе.
Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Жозе Моуринью в декабре 2018 года. Под его руководством МЮ выиграл 14 из 19 матчей во всех турнирах.
Ранее предыдущий клуб тренера - норвежский "Мольде" сообщал, что Сульшер по окончании сезона должен вернуться в Норвегию.
- Напомним, английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" решил подписать постоянный контракт с и.о. главного тренера норвежцем Уле-Гуннаром Сульшером.
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