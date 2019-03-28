"Евробляхеры" пикетируют Винницкую ОГА, угрожают устроить бессрочную акцию
28 марта, 2019, 17:47
В Виннице около 20 представителей "АвтоЕвроСилы" пикетировали ОГА с требованием либерализовать растаможку "евроблях"
Об этом сообщает Укринформ.
По словам участников акции, около 500 тысяч автомобилей на еврономерах до сих пор остаются нерастаможенными, и нет возможности "на нормальных условиях легализовать их в Украине". Митингующие жалуются, что таможня "сдирает" из них "огромные деньги", и требуют от власти "адекватной реакции" на свои требования.
Участие в пикете приняли около 20 человек, которые приехали в здание ОГА на автомобилях с еврономерами. Они развернули флаги "АвтоЕвроСилы" и лозунги с призывами побороть коррупцию на таможне. А также зажгли файеры и дымовые шашки.
Митингующие пообещали устроить под стенами ОГА "бессрочный" палаточный городок, если их требования останутся без внимания.
- Напомним, 8 ноября Рада приняла в целом закон о новых правилах растаможки автомобилей и о более жестких штрафах для "евроблях". В ГФС отметили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50-процентной скидкой.
- По состоянию на 25 февраля поступления от растаможивания автомобилей на иностранном регистрации составляли почти 13,6 млрд грн.
- По состоянию на 15 марта 263,648 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находились в Украине с нарушениями сроков таможенных режимов временного ввоза или транзита.
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