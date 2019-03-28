"Евробляхеры" пикетируют Винницкую ОГА, угрожают устроить бессрочную акцию

28 марта, 2019, 17:47

В Виннице около 20 представителей "АвтоЕвроСилы" пикетировали ОГА с требованием либерализовать растаможку "евроблях"

Об этом сообщает Укринформ.

По словам участников акции, около 500 тысяч автомобилей на еврономерах до сих пор остаются нерастаможенными, и нет возможности "на нормальных условиях легализовать их в Украине". Митингующие жалуются, что таможня "сдирает" из них "огромные деньги", и требуют от власти "адекватной реакции" на свои требования.

Участие в пикете приняли около 20 человек, которые приехали в здание ОГА на автомобилях с еврономерами. Они развернули флаги "АвтоЕвроСилы" и лозунги с призывами побороть коррупцию на таможне. А также зажгли файеры и дымовые шашки.

Митингующие пообещали устроить под стенами ОГА "бессрочный" палаточный городок, если их требования останутся без внимания.