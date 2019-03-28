//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

При пожаре в Кропивницком сгорели 18 автомобилей


фото: dostyp.com.ua
Во время пожара на автостоянке в Кропивницком сгорели 18 автомобилей

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Огнем уничтожены четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, кровля неэксплуатируемого здания на площади 200 м кв." говорится в сообщении.

Причины возгорания пока не установлены.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать