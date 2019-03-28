При пожаре в Кропивницком сгорели 18 автомобилей

28 марта, 2019, 16:35

Во время пожара на автостоянке в Кропивницком сгорели 18 автомобилей

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Огнем уничтожены четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, кровля неэксплуатируемого здания на площади 200 м кв." говорится в сообщении.

Причины возгорания пока не установлены.