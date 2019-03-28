Партию Ляшко финансируют студентка, ясновидящая, преподаватель и пенсионерка, - ЧЕСТНО

28 марта, 2019, 12:37

"Радикальная партия" в 2018 году получила рекордные взносы от физических лиц

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСТНО".

В течение 2016-2017 годов доля частного финансирования партии Олега Ляшко составляла 2%, но в четвертом квартале количество физических лиц, профинансировали партию, значительно выросло. Он составил более 66 млн грн, из которых около 80% были частные вложения.

В частности, от физических лиц партия получила 52 млн грн, что в 50 раз больше, чем совокупно за 2,5 года до этого. Деньги массово начали отправлять в октябре, а их количество к концу года постоянно росло. От разных людей в один и тот же день начислялись одинаковые суммы.

"ЧЕСТНО" сообщил, что 10 декабря десять человек из Запорожья перечислили по 99 тыс., а 10 октября сторонники партии 34 раза присылали (прислали) по 14 тыс. грн.

Суммы, которые перечисляли на счет партии, обычно повторяются. Так, 49500 перечисляли 52 раза, 65 раз отдавали по 99 тыс., 137 раз перечисляли по 100 тыс. грн, а еще 50 раз по 14 тыс. грн.

По информации общественного движения "ЧЕСТНО" среди доноров партии Олега Ляшко есть нардепы, чиновники, руководители областных и районных ячеек политсилы, государственные служащие, преподаватели университетов и даже гадалка.

В частности, жительница Вишневого Киевской области, Наталья Эристави, которая позиционирует себя как "ясновидящая потомственная, белый маг: денежная магия, любовная магия, снятие деструктивных программ" отдала партии Олега Ляшко 118 тыс. грн.

Почти 50 тыс. грн. дал руководитель кировоградской школы-интерната I-III ступеней, лицея "Сокол" Сергей Сторчаус. Такие вложения Сторчаус подтверждает и объясняет личными предпочтениями.

Студентка Наталья Соколик, которая еще в октябре 2018 искала работу секретаря с зарплатой в 10 тыс. грн., уже в декабре перечислила "Радикальной партии" 99 тыс. грн. Впоследствии 49 тыс. ей вернули. К октябрю девушка работала кассиром торгового зала на заправке.

"Да, я перечисляла 50 тыс.. А может и 99, точно не помню, надо пересмотреть квитанции", - сказала Соколик.

Ассистент кафедры публичного права Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Андрей Худык проспонсировал "Радикальную партию" на 85 тыс. грн.

По декларации, Худик в 2017 году заработал 150 тыс. грн. В то же время, согласно финансовому отчету партии, преподаватель в течение 2018 г. получил заработную плату от "Радикальной партии" на сумму 11193.

Факт того, что он одновременно берет деньги у партии, а затем ее финансирует, для Худика странным не кажется. Он сообщил, что перечислял политсиле около 50 тыс., А также деньги посылал его брат.

Елена Антонова, пенсионерка, депутат Райгородского сельского совета, на Луганщине дала Ляшко 14 тысяч гривень. В декларации же указано, что в течение 2017 она получила всего 17169 гривень пенсии, а сбережений не было.

Татьяна Балкова, инспектор по контролю за обеспечением учебного процесса в Киевском национальном экономическом университете, профинансировала партию Ляшко на 100 тыс. грн.

Деньги на "Радикальную партию" перечислило также доверенное лицо кандидата в президенты Руслана Ригованова. Предприниматель Олеся Белецкая из Горишних Плавней подтвердила, что она дала на партию Ляшко около 100 тыс. грн и одновременно является доверенным лицом другого кандидата.

Еще одно доверенное лицо Руслана Ригованова - Андрей Шлагин из города Днепр, бывший член партии "Наша Украина, профинансировал политсилу Ляшко еще на 149 тыс. грн.

Часто "Радикальную партию" финансируют целые семьи. Например, Владимир Копийченко, депутат Черкасской ОГА, 20 декабря 2018 г. дал политсиле 1 тыс. грн. В то же время его мать, Надежда Копийченко, за несколько дней до того, перечислила "радикалам" 49 тыс. 500 гривен. Жена депутата, Алла Копийченко пожертвовала еще 500 грн.

Значительный вклад сделали народные депутаты "Радикальной партии". В частности, 1,4 млн грн партии дал нардеп, член фракции "Радикальная партия" Сергей Рыбак. Еще по 1 млн перечислили народные депутаты Сергей Скуратовский и Василий Амельченко.

Значительная часть доноров радикалов - предприниматели. Часть из них подтвердили свою приверженность "Радикальной партии". К примеру, владелец строительных компаний Вячеслав Лигостае перечислил политсиле 1 млн грн, Киевлянка Анна Тимошенко отдала "радикалам" 1,3 млн грн.

Часто деньги партии перечисляли руководители организаций и просто члены партии, доход которых отследить трудно. Например, член Радикальной партии Олега Ляшко из Борисполя, пенсионер по инвалидности Юрий Федун, отдал партии 202 тыс. грн. А зарплаты в этой же партии получил 158 тыс. грн.