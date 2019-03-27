Кандидаты отыскали бомжей, которые даже не знают, что перечисляют миллионы гривен - Порошенко о расходах на кампанию

27 марта, 2019, 18:17

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим украинским телеканалам

Ранее руководитель избирательной кампании кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Игорь Грынив сообщал, что Порошенко финансирует кампанию из собственных средств.

"Я могу вам откровенно сказать, что избирательная президентская кампания - это очень недешевое дело. Кто скажет, что для этого достаточно 50-70 млн грн - это неправда. Если это полномасштабная, развернутая кампания ... Это нечестно по отношению к избирателям ", - сказал президент.

Он подтвердил, что финансирует кампанию сам и сказал, что уже потратил больше указанной суммы:

"Я имею один источник кампании - мои средства, из которых уплачены налоги и которые имеют четкий источник происхождения, а также задекларированные в электронных декларациях".

Порошенко пояснил, что для этого четыре года не выводил дивиденды, тратил деньги только в направлении благотворительной помощи:

"Сейчас перед выборами я вывел дивиденды, заплатил с них сотни миллионов гривен налогов, и все идет через фонд (предвыборный - Еспресо)".

Порошенко раскритиковал других кандидатов, которые для финансирования предвыборной кампании воспользовались не совсем прозрачными механизмами финансирования:

"К сожалению, другие кандидаты отыскали бомжей, которые даже не знают, что они перечисляют сотни тысяч или миллионы гривен на поддержку кандидата. И это не только одна кандидатка, таких много. И это нечестно", - возмущается президент.

"Сегодня, когда они скрываются от того, чтобы честно ответить относительно источников происхождения средств, это означает, что они скрываются от того, чтобы проинформировать избирателей, от кого будет зависеть их решение, когда они будут выбраны. Это вопрос общественной безопасности ", - подытожил он.