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В день выборов члены Нацдружин могут появляться на избирательных участках под видом журналистов, - КИУ

В день выборов члены Национальных дружин могут появляться на избирательных участках под видом журналистов

Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель во время брифинга по защите прав избирателей и избирательных протоколов, передает Еспресо.TV

Он сказал, что последние недели в информационном поле происходят дискуссии о роли Национальных дружин в день голосования. В частности, их провокационные заявления о возможности применения сил.

"Данные ЦИК свидетельствуют о том, что по состоянию на вчера было официально зарегистрировано только 342 наблюдателей от Национальных дружин. Я не исключаю, что их представители могут присутствовать на избирательных участках с удостоверениями журналистов, к примеру, партийного издания или издания общественной организации", - сказал он.

 

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