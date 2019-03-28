Коломойский: Порошенко должен уступить дорогу другим политикам

28 марта, 2019, 18:11

Если политик не успешен, он должен уступить дорогу другим, которые будут работать в интересах страны

Об этом он заявил бизнесмен Игорь Коломойский, сообщает УНИАН.

"Если бы в стране было не 116 млрд ВВП, а, как в Польше - 630, то я бы сказал: "Пусть он будет еще пять лет, может, он сделает триллион двести". А когда мы с 220 млрд получили 116 (я не говорю, что Янукович хороший или плохой, но при нем было 220 млрд) ... Да, агрессия, да, война, да, сепаратизм, да, Донбасс, потеря Крыма ... но он же знал, куда идет? И лучше не стало. Поэтому нужно уступить дорогу другому, более способному", - считает Коломойский.

По его словам, у Украины нет дополнительных пяти лет, чтобы посмотреть, что получится у Порошенко или не получится.

"Сейчас не получилось. Пять лет - достаточный срок, чтобы посмотреть, способен человек что-то сделать, или не способен", - отмечает бизнесмен.

Коломойский видит победителем на президентских выборах "кого угодно, только не Порошенко".

"Я не говорю обо всех, но о первой пятерке. Ну, еще Бойко вызывает у меня большие сомнения, потому что он очень откровенно получает инструкции в Москве. А все остальные украинские политики - все более-менее достойные", - уточняет он .

При этом Коломойский считает, что поражение в президентской гонке для Порошенко "смерти подобно".

"Он не может оторваться от власти, от этого корыта, и спокойно уйти", - добавил бизнесмен.