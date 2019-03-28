Коломойского внесли в список "Миротворца"

28 марта, 2019, 16:30

Центр "Миротворец" внес в свой список "Чистилище" предпринимателя Игоря Коломойского

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Как говорится в информации на сайте центра, Коломойского внесли за "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран; сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине; манипуляцию общественно-значимой информации и организацию распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале ".

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении Коломойским осознанных действий против национальной безопасности Украины.

Как уточнили в “Миротворце”, Коломойский с 1995 года имеет гражданство Израиля, о чем он сам заявил в Лондонском арбитражном суде в 2007 году, и Кипра, что он подтвердил «Радио Свобода».

В 2014 году Коломойский, по данным центра, продал топливо ВСУ по завышенной цене. В 2017 году Коломойского обвинили в незаконном выводе $2 млрд из ПриватБанка.