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Как пережить выборы: Супрун дала пять советов украинцам

Набирает обороты предвыборное обострение: растет уровень стресса, тревожности, агрессивного общения, а негативные эмоции очень вредят здоровью человека

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Если вы испытываете стресс из-за будущих событий - вы не одни. Это обычное явление во многих странах, которые стоят перед важным выбором. Более 50% американцев назвали последние президентские выборы "важным источником стресса". В Украине мы не имеем такой статистики, но если принять во внимание активность людей в социальных сетях и на улицах, можем сказать, что воздух наэлектризован, а люди сильно стрессуют с приближением этих выходных ", - написала Супрун.

И.о. министра подчеркнула, что стресс и негативные эмоции плохо влияют на здоровье, самочувствие и в целом портят качество жизни, поэтому от них следует избавляться.

Супрун советует воспользоваться советами Американской психологической ассоциации, чтобы уменьшить уровень "предвыборного" стресса.

В частности, следует ограничить "потребление" медиа.

"Используйте это время для себя и семьи, делайте, что вам нравится, и не пытайтесь смотреть и знать все, что появляется о выборах в медийном пространстве. Чтобы быть в курсе, достаточно периодически читать новости или качественные обзоры", - считает Супрун.

Также она советует не развивать дискуссий, которые могут привести к конфликту.

"Не продолжайте обсуждение выборов, если вы понимаете, что оно может перерасти в конфликт или агрессию. Стресс и тревожность из-за выборов - довольно распространенное явление, но они не стоят вашего здоровья. Направьте свое внимание в более продуктивном направлении. Можно выбрать деятельность, которая также касается выборов, но одновременно затрагивает вопросы, которые вам больше по душе. К примеру, вы можете стать наблюдателем и отстаивать прозрачность и законность голосования", - подчеркнула Супрун.

Она напомнила: что бы ни случилось в день выборов - жизнь продолжается.

"Даже если ваш кандидат не выйдет во второй тур - это не катастрофа. Важно оставаться сознательным гражданином с активной позицией", - добавила Супрун.

Голосуйте, отметила руководительница МЗ.

"Сделать свой выбор в такой важный для Украины момент - обязанность каждого гражданина! Найти время для того, чтобы спокойно и вдумчиво проанализировать все, что произошло за последние годы в стране, обязательно ознакомиться с программами кандидатов, подумать, чего вы хотите для себя, своих близких и всей страны, и обязательно сделать  сознательный выбор ", - посоветовала Ульяна Супрун.

 

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