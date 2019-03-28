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Герои Украины получат единовременное вознаграждение 50 прожиточных минимумов, - указ президента

Президент Петр Порошенко подписал указ "О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка"

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Согласно указу, Героям Украины выплачивается единовременное денежное вознаграждение, а в случае присвоения звания посмертно единовременное вознаграждение выплачивается членам их семей, говорится в сообщении.

Отмечается, что единовременное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума.

Кабмину поручено разработать и утвердить порядок выплаты указанного вознаграждения и предусматривать при разработке проектов закона о госбюджете Украины на 2020 год и последующие годы средства для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка, - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Статья 1 Указа в части выплаты единовременного денежного вознаграждения вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется независимо от времени присвоении звания Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка, отмечают в администрации.

 

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