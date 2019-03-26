Закон о ветеранском статусе воинов УПА вступил в силу
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
"Лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), Организации народной обороны "Карпатская Сич", Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признаны борцами за независимость Украины в XX веке. Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливается Кабинетом министров Украины", - говорится в законе.
Закон был принят 6 декабря 2018 г. В графе статуса документа сообщается о вступлении в силу.
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