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ГБР назвало количество нардепов-фигурантов уголовных дел

В делах Государственного бюро расследований на сегодня фигурируют более 30 народных депутатов

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает Еспресо.TV .

Фигурантами уголовных дел, расследуемых ГБР, есть более 30 народных депутатов, и следователи работают над юридической оценкой их действий, заначив он.

"Это несколько уголовных производств. У нас есть основания говорить, что нардепы отношение к нецелевому использованию государственных средств. Именно в этом производстве наибольшее количество депутатов, которые будут допрошены", - добавил Труба.

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