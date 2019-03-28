ГБР назвало количество нардепов-фигурантов уголовных дел
28 марта, 2019, 14:00
В делах Государственного бюро расследований на сегодня фигурируют более 30 народных депутатов
Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает Еспресо.TV .
Фигурантами уголовных дел, расследуемых ГБР, есть более 30 народных депутатов, и следователи работают над юридической оценкой их действий, заначив он.
"Это несколько уголовных производств. У нас есть основания говорить, что нардепы отношение к нецелевому использованию государственных средств. Именно в этом производстве наибольшее количество депутатов, которые будут допрошены", - добавил Труба.
- Напомним, ранее Государственное бюро расследований открыло дело по материалам журналистского расследования относительно вероятного получения правоохранителями выгоды по делу о коррупции в оборонной сфере.
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