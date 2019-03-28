ГБР назвало количество нардепов-фигурантов уголовных дел

28 марта, 2019, 14:00

В делах Государственного бюро расследований на сегодня фигурируют более 30 народных депутатов

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает Еспресо.TV .

Фигурантами уголовных дел, расследуемых ГБР, есть более 30 народных депутатов, и следователи работают над юридической оценкой их действий, заначив он.

"Это несколько уголовных производств. У нас есть основания говорить, что нардепы отношение к нецелевому использованию государственных средств. Именно в этом производстве наибольшее количество депутатов, которые будут допрошены", - добавил Труба.