Американский тяжеловес Уайлдер выдвинул ультиматум Джошуа

28 марта, 2019, 16:43

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонте Уайлдер назвал условие, при котором возможен его бой с обладателем трех других титулов британцем Энтони Джошуа

Об этом сообщает Independent .

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер готов говорить о поединке с обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа только при условии, что гонорар за бой будет разделен между боксерами пополам.

"Например, мы получим за бой $3 млн. Вы даете мне $1 млн, а $2 млн забирает Джошуа. Нет, так не пойдет. Я уже говорил и повторю еще раз: единственное условие, при котором бой состоится - разделение гонорара 50:50. Я - наиболее обсуждаемый боец в мире, в моих руках зеленый пояс WBC, которым владели все легенды бокса, он стоит выше всех других, он самый драгоценный и красивый", - сказал Уайлдер.