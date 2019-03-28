Американский тяжеловес Уайлдер выдвинул ультиматум Джошуа
Об этом сообщает Independent .
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер готов говорить о поединке с обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа только при условии, что гонорар за бой будет разделен между боксерами пополам.
"Например, мы получим за бой $3 млн. Вы даете мне $1 млн, а $2 млн забирает Джошуа. Нет, так не пойдет. Я уже говорил и повторю еще раз: единственное условие, при котором бой состоится - разделение гонорара 50:50. Я - наиболее обсуждаемый боец в мире, в моих руках зеленый пояс WBC, которым владели все легенды бокса, он стоит выше всех других, он самый драгоценный и красивый", - сказал Уайлдер.
- Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа получит за поединок с непобедимым американцем Джаррелл Миллером $32 млн.
- Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер провел с последующим соперником Домиником Бризилом первую дуэль взглядов.
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