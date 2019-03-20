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Американский тяжеловес Уайлдер устроил ожесточенную дуэль взглядов с последующим соперником


фото: boxingscene
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер провел с последующим соперником Домиником Бризилом первую дуэль взглядов

Об этом сообщает Showtime Boxing.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета американец Деонтей Уайлдер 18 мая встретится со своим соотечественником, обязательным претендентом на титул Домиником Бризилом. Бой состоится 18 мая в Нью-Йорке.

Боксеры объявили об этом на пресс-конференции, после которой устроили традиционную дуэль взглядов.

На счету Деонтея Уайлдера 40 побед при одной ничьей в бою с Тайсоном Фьюри из Великобритании. В Бризила 20 побед и одно поражение от британца Энтони Джошуа в 2016 году.

 

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