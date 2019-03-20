Американский тяжеловес Уайлдер устроил ожесточенную дуэль взглядов с последующим соперником
20 марта, 2019, 11:16
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер провел с последующим соперником Домиником Бризилом первую дуэль взглядов
Об этом сообщает Showtime Boxing.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета американец Деонтей Уайлдер 18 мая встретится со своим соотечественником, обязательным претендентом на титул Домиником Бризилом. Бой состоится 18 мая в Нью-Йорке.
Боксеры объявили об этом на пресс-конференции, после которой устроили традиционную дуэль взглядов.
На счету Деонтея Уайлдера 40 побед при одной ничьей в бою с Тайсоном Фьюри из Великобритании. В Бризила 20 побед и одно поражение от британца Энтони Джошуа в 2016 году.
This is not a game. #WilderBreazeale : May 18 LIVE on @Showtime pic.twitter.com/Er2XGAOHOP- SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 19 марта 2019 г.
- 19 марта американский тяжеловес Деонтей Уайлдер отказался от контракта с стриминговим сервисом DAZN, который предлагал ему $ 120 млн за четыре боя .
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