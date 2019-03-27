В Житомирской области сельский голова требовал от фермера взятку в $ 35 тыс. за 116 га земли

27 марта, 2019, 15:15

По результатам проведенных следственных действий, правоохранители задержали голову сельского совета и изъяли $ 30 тыс. с автомобиля, который ему принадлежит

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Это второй транш из оговоренной ранее суммы в размере $ 35 тыс., которую сельский голова в ультимативной форме требовал от представителя фермерского хозяйства, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что за эту сумму местный чиновник обещал решить вопрос о передаче фермеру в аренду 116 га невостребованных земельных долей (паев) за счет земель реформированного коллективного сельскохозяйственного предприятия из расчета $ 300 за 1 га земли.

По данным ГПУ, во время проведения обыска у сельского головы дома обнаружено и изъято $ 10220, 10500 грн и 5 тыс. российских рублей, в том числе - часть первого транша неправомерной выгоды в сумме более $ 3500.

Сейчас сельского голову задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решаетсявопрос сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения, отмечают в пресс-службе.