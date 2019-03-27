В Житомирской области сельский голова требовал от фермера взятку в $ 35 тыс. за 116 га земли
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Это второй транш из оговоренной ранее суммы в размере $ 35 тыс., которую сельский голова в ультимативной форме требовал от представителя фермерского хозяйства, говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что за эту сумму местный чиновник обещал решить вопрос о передаче фермеру в аренду 116 га невостребованных земельных долей (паев) за счет земель реформированного коллективного сельскохозяйственного предприятия из расчета $ 300 за 1 га земли.
По данным ГПУ, во время проведения обыска у сельского головы дома обнаружено и изъято $ 10220, 10500 грн и 5 тыс. российских рублей, в том числе - часть первого транша неправомерной выгоды в сумме более $ 3500.
Сейчас сельского голову задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решаетсявопрос сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения, отмечают в пресс-службе.
- Напомним, 20 марта в Ровенской области задержали главу райгосадминистрации, который получил 20 000 гривен неправомерной выгоды.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-