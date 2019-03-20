На Ривненщине на взятке взяли председателя райадминистрации
20 марта, 2019, 19:39
В Ровенской области задержали председателя райгосадминистрации, который получил 20 тысяч гривен неправомерной выгоды
Об этом сообщает ГУ ЧП в Ривненской области.
По данным полиции, за сокрытие правонарушения от правоохранительных органов чиновник требовал от гражданина неправомерную выгоду.
Так, органами местного самоуправления было обнаружено функционирование нелегальной АЗС. За непринятие мер реагирования и неуведомление правоохранительных органов о выявленном правонарушении председатель РГА получил от лица 20 тысяч гривен.
Сегодня, 20 марта, чиновника задержали во время получения средств. В автомобиле председателя районной государственной администрации были обнаружены и изъяты деньги, полученные в качестве неправомерной выгоды.
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