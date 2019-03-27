В США рассматривают возможность новых санкций против России, - Bloomberg

27 марта, 2019, 12:52

Сенаторы допускают введение новых санкций США против РФ по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В докладе Мюллера речь идет об отсутствии сговора между Москвой и избирательным штабом президента США Дональда Трампа, но содержится утверждение, что Россия пыталась влиять на выборы в США через организацию "Агентство интернет-исследований" и хакерских атак.

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм после завершения расследования Мюллера заявил о "более серьезные наказания России". Его мнение поддержал сенатор-республиканец Джон Корнин, который заявил об усилении санкций США против РФ.

Напомним, 26 марта Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о защите от энергетического давления России.