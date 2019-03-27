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В НБУ не видят негативного влияния выборов на банки

Национальный банк Украины заявил об отсутствии негативной реакции на будущие выборы в банковской системе, констатируя продолжение притока депозитов и благоприятную ситуацию на валютном рынке

Об этом говорится в комментарии НБУ по запросу УНИАН.

"Согласно данным оперативной статистики, Национальный банк не зафиксировал отток вкладов в банковской системе в марте. Общий объем депозитного портфеля платежеспособных банков не снизился ни с начала 2019 года, ни с начала марта", - говорится в комментарии.

В НБУ отметили, что депозитный портфель физических лиц продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Также стабильно высокой остается ликвидность банковской системы - объем средств банков на корреспондентских счетах и вложений в депозитные сертификаты превышает 100 млрд гривен по состоянию на 27 марта.

Несмотря на некоторое увеличение спроса населения на валюту в марте, общая ситуация на валютном рынке остается благоприятной. Объемы продажи валюты населением с начала года превышают объемы покупки.

Ключевыми факторами благоприятной ситуации на валютном рынке в НБУ назвали положительную внешнюю ценовую конъюнктуру для товаров украинского экспорта, слабый рост импорта товаров, а также приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги.

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