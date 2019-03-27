В Германии произошла утечка аммиака на ледовом стадионе: не менее 60 пострадавших

27 марта, 2019, 17:31

В результате утечки аммиака в ледовом дворце в городе Штраубинг в Баварии пострадали 60 человек

Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.



Сообщается, что пострадавшие жаловались на раздражение глаз и дыхательных путей. Спасатели эвакуировали более 70 местных жителей и 118 учеников местной школы.



По предварительным данным, утечка произошла из-за ремонтных работ на стадионе - экскаватор повредил одну из труб.



После аварии территория вокруг стадиона была перекрыта. Полиция советует местным жителям держать окна и двери закрытыми.

Ранее сообщалось, что в шести городах Германии из-за угроз, направленных ночью по электронной почте, людей эвакуировали с ратушей Эвакуацию провели в Аугсбурге, Геттингене, Хемнице, Кайзерслаутерн, Нойнкирхен и Рендсбург.