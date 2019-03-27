В Германии произошла утечка аммиака на ледовом стадионе: не менее 60 пострадавших
27 марта, 2019, 17:31
Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.
В результате утечки аммиака в ледовом дворце в городе Штраубинг в Баварии пострадали 60 человек
Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.
Сообщается, что пострадавшие жаловались на раздражение глаз и дыхательных путей. Спасатели эвакуировали более 70 местных жителей и 118 учеников местной школы.
По предварительным данным, утечка произошла из-за ремонтных работ на стадионе - экскаватор повредил одну из труб.
После аварии территория вокруг стадиона была перекрыта. Полиция советует местным жителям держать окна и двери закрытыми.
Ранее сообщалось, что в шести городах Германии из-за угроз, направленных ночью по электронной почте, людей эвакуировали с ратушей Эвакуацию провели в Аугсбурге, Геттингене, Хемнице, Кайзерслаутерн, Нойнкирхен и Рендсбург.
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