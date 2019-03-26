Ратуши шести немецких городов эвакуировали после сообщений о бомбе

"В ночь (на вторник) по всей Германии поступили сообщения о заложенных бомбах в ратушах. В некоторых городах в зданиях была проведена эвакуация", - говорится в сообщении.

Полиция обследует помещение с помощью специальных собак и устройств.

В частности, случаи зафиксированы в разных землях Аугсбург, Геттинген, Кайзерслаутен, Хемниц, Нойкирхен, Рендсбург.

Звонки о заложенной взрывчатке были анонимными.