В Эстонии создают робота-судью. Что он будет решать

27 марта, 2019, 16:20

Министерство юстиции Эстонии обратилось к специалисту по искусственному интеллекту Отту Велсбергу с просьбой создать робота-судью, способного решать гражданские споры на сумму до 7 тыс. евро

Об этом пишет WIRED.

Отт Велсберг вместе с группой ученых уже разработал искусственный интеллект, который позволил заменить роботами 13 позиций в правительстве страны. Власти Эстонии считают, что такие шаги делают правительство более открытым для граждан.

Робот-судья также позволит значительно снизить нагрузку на государственный аппарат и исключит человеческий фактор и возможную заинтересованность в вынесении конкретного решения, говорится в сообщении Минюста.

Сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Предполагается, что искусственный интеллект будет запущен в тестовом режиме до конца 2019 года и в начале займется решением споров о нарушении контрактов.

Читайте также: Все говорят об искусственном интеллекте. Простыми словами объясним, что это