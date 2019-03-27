В Альпах снова начала таять вечная мерзлота, - ученые
Об этом говорится на сайте WSL .
Территории вечной мерзлоты занимают около 5% от всех Альп, как правило, в скалистых горах на высоте более 2,5 тыс.м. В период 2016-2017 годов ученые фиксировали снижение оттаивания, однако теперь температура в этих зонах снова начала повышаться.
Гидрологический год с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года отличался обильными снегопадами, однако лето было очень жарким - снег быстро растаял, что привело к повышению температуры в приповерхностном слое мерзлоты.
Предыдущий рекорд по глубине оттаявшего слоя мерзлоты в Альпах составлял 4,3 м при экстремально жарком лете 2003 года в регионе. Однако температура на глубине мерзлоты в 10 м до сих пор остается ниже обычной, что позволяет ученым надеяться на стабилизацию этого слоя.
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