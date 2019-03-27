В Альпах снова начала таять вечная мерзлота, - ученые

27 марта, 2019, 16:30

Ученые из Федерального института леса, снега и ландшафта (WSL) Швейцарии зафиксировали, что в Альпах начала оттаивать "вечная" мерзлота. Оттаявший слой достиг 4,8 м в глубину

Об этом говорится на сайте WSL .

Территории вечной мерзлоты занимают около 5% от всех Альп, как правило, в скалистых горах на высоте более 2,5 тыс.м. В период 2016-2017 годов ученые фиксировали снижение оттаивания, однако теперь температура в этих зонах снова начала повышаться.

Гидрологический год с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года отличался обильными снегопадами, однако лето было очень жарким - снег быстро растаял, что привело к повышению температуры в приповерхностном слое мерзлоты.

Предыдущий рекорд по глубине оттаявшего слоя мерзлоты в Альпах составлял 4,3 м при экстремально жарком лете 2003 года в регионе. Однако температура на глубине мерзлоты в 10 м до сих пор остается ниже обычной, что позволяет ученым надеяться на стабилизацию этого слоя.