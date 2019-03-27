//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Умер пожизненный президент футбольного клуба "Манчестер Сити"


фото: mancity.com
На 78-м году жизни скончался пожизненный президент английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд

Об этом "Манчестер Сити" сообщает в twitter.

Хэлфорд занимал должность секретаря клуба в течение 40 лет. В 2006 году Хэлфорд был избран в Зал славы клуба и стал единственным, кто не был игроком и был удостоен этой чести. В 2010 году он стал пожизненным президентом клуба.

"Потеря Бернарда Хэлфорда знаменует собой чрезвычайно печальный день для нашего клуба. Бернард был невероятно преданным, лояльным и замечательным человеком. Он был частью истории" Сити "в течение почти пяти десятилетий Мне повезло, я имел честь знать его десять лет. Он жил и дышал "Манчестер Сити" и был неутомимым нашим сторонником ", - сказал президент" Манчестер Сити "Халдун Аль Мубарак.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 марта, 2019 среда

больше новостей

27 марта, 2019 среда

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать