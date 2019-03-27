Умер пожизненный президент футбольного клуба "Манчестер Сити"

27 марта, 2019, 11:15

На 78-м году жизни скончался пожизненный президент английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд

Об этом "Манчестер Сити" сообщает в twitter.

Хэлфорд занимал должность секретаря клуба в течение 40 лет. В 2006 году Хэлфорд был избран в Зал славы клуба и стал единственным, кто не был игроком и был удостоен этой чести. В 2010 году он стал пожизненным президентом клуба.

"Потеря Бернарда Хэлфорда знаменует собой чрезвычайно печальный день для нашего клуба. Бернард был невероятно преданным, лояльным и замечательным человеком. Он был частью истории" Сити "в течение почти пяти десятилетий Мне повезло, я имел честь знать его десять лет. Он жил и дышал "Манчестер Сити" и был неутомимым нашим сторонником ", - сказал президент" Манчестер Сити "Халдун Аль Мубарак.

It is with great sadness that we report the death of Mr Manchester City Bernard Halford, who has passed away at the age of 77.



The thoughts of everyone at the Club are with Bernard's family and friends at this time. pic.twitter.com/H9uI3nlhKx - Manchester City (@ManCity) 26 марта 2019