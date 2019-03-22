Украинский баскетболист установил рекорд в НБА

22 марта, 2019, 16:45

Украинский баскетболист Алексей Лень установил новый личный рекорд по количеству набранных очков в течение одного сезона в НБА

Об этом сообщает Xsport.

В поединке против "Юты" центровой сборной Украины и "Атланты" Алексей Лень набрал 12 очков и тем самым довел общее количество баллов за сезон до 710.

Ранее лучшим результатом украинца было 703 очка в регулярном чемпионате 2015/16.

Кроме того, первый штрафной Леня в игре с "Ютой" стал тысячным в карьере, а так как был реализован - 700-м точным.