Украинский баскетболист установил рекорд в НБА
22 марта, 2019, 16:45
Украинский баскетболист Алексей Лень установил новый личный рекорд по количеству набранных очков в течение одного сезона в НБА
Об этом сообщает Xsport.
В поединке против "Юты" центровой сборной Украины и "Атланты" Алексей Лень набрал 12 очков и тем самым довел общее количество баллов за сезон до 710.
Ранее лучшим результатом украинца было 703 очка в регулярном чемпионате 2015/16.
Кроме того, первый штрафной Леня в игре с "Ютой" стал тысячным в карьере, а так как был реализован - 700-м точным.
- Украинский баскетболист Алексей Лень помог "Атланте" победить "Чикаго" в матче чемпионата НБА.
- Знаменитый клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" обменял украинца Святослава Михайлюка к "Детройт Пистонс".
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