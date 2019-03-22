//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинский баскетболист установил рекорд в НБА


фото: sport.bigmir.net
Украинский баскетболист Алексей Лень установил новый личный рекорд по количеству набранных очков в течение одного сезона в НБА

Об этом сообщает Xsport.

В поединке против "Юты" центровой сборной Украины и "Атланты" Алексей Лень набрал 12 очков и тем самым довел общее количество баллов за сезон до 710.

Ранее лучшим результатом украинца было 703 очка в регулярном чемпионате 2015/16.

Кроме того, первый штрафной Леня в игре с "Ютой" стал тысячным в карьере, а так как был реализован - 700-м точным.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать