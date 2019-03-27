У Бойко назвали заявление Луценко о незаконном пересечении границы "маразмом последней стадии"

27 марта, 2019, 17:05

В партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" прокомментировали заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что против Юрия Бойко и Виктора Медведчука откроют уголовное производство за незаконное пересечение государственной границы при их вояже в Москву на встречу с Медведевым

Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Пресс-служба опубликовала новость с заголовком "Попытки генпрокурора обвинить Бойко и Медведчука в незаконном пересечении границы - это очередной маразм последней стадии".

В новости жалуются, что к политическому преследованию кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы Политсовета партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука присоединились министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Вроде, это месть за "позицию Бойко и Медведчука, которые отстаивают интересы украинцев, которые стали заложниками антинародной политики, которую проводит власть, действующая по указаниям Вашингтона и МВФ".

"О каком незаконном пересечении границы может идти речь, если все необходимые таможенные и пограничные процедуры были соблюдены как при вылете из Украины, так и при возвращении? С таким подходом генеральный прокурор может начинать уголовное преследование против каждого украинца, который садится в поезд в Киеве и выходит в Москве", - добавили в партии.

Представитель пограничной службы Слободян отметил, что Бойко и Медведчук пересекли границу, потому что у них нет ограничений на выезд.

Напомним, Юрий Луценко анонсировал, что ГПУ откроет производство о незаконном пересечении границы, ведь действует запрет на авиасообщение с РФ.

С 25 октября 2015 года Государственная авиационная служба Украины приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и РФ.