Спасатели предупреждают киевлян об опасности из-за ветра
27 марта, 2019, 16:23
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий, объявлен "желтый" уровень опасности
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В ближайший час и до конца дня 27 марта порывы ветра 15-18 м / с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что в Киеве резко ухудшилась погода, в некоторых райнах города пошел сильный снег.
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