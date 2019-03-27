Спасатели предупреждают киевлян об опасности из-за ветра

27 марта, 2019, 16:23

В Киеве ожидается ухудшение погодных условий, объявлен "желтый" уровень опасности

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В ближайший час и до конца дня 27 марта порывы ветра 15-18 м / с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.