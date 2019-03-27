Киев накрыло снегом
27 марта, 2019, 15:44
В Киеве резко ухудшилась погода, в некоторых райнах города пошел сильный снег
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Около 15:00 в столице начался сильный снегопад.
По данным синоптиков, в Киеве в ближайшие часы и до конца дня порывы ветра будут достигать 15-18 м / с.
Киевляне выставляют фото с мартовским снегопадом в соцсети.
- Напомним, накануне синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщала, что в среду, 27 марта, из-за атмосферных фронтов погода в Киеве усложнится, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха снизится и будет колебаться в пределах от + 3 ° C ... + 6 ° C. Синоптик также предупредила киевлян о порывистом до сильного ветре. По предварительным прогнозам госпожи Диденко, погода в дальнейшем будет выравниваться и в конце недели, 30 и 31 марта будет умеренная теплая и солнечная погода, температура воздуха ожидается в пределах + 10 ° C ... + 15 ° C.
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