Киев накрыло снегом

27 марта, 2019, 15:44

В Киеве резко ухудшилась погода, в некоторых райнах города пошел сильный снег

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Около 15:00 в столице начался сильный снегопад.

По данным синоптиков, в Киеве в ближайшие часы и до конца дня порывы ветра будут достигать 15-18 м / с.

Киевляне выставляют фото с мартовским снегопадом в соцсети.