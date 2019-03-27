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Правительство закрепило за местной властью полномочия в обращении с мусором


фото: kramola.info
Полномочия по обращению с бытовыми отходами окончательно закреплены за местным самоуправлением

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Очередной шаг к качеству услуг - полномочия по обращению с бытовыми отходами окончательно закреплены за местным самоуправлением! На правительстве утвердили изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов", - сообщил Зубко.

Министр пояснил, что речь идет о:

  • формировании тарифов для населения на вывоз, переработке и захоронении бытовых отходов;
  • разработке схем санитарной очистки;
  • отводе земельных участков для строительства заводов по переработке;
  • рекультивации старых полигонов - на все виды операций в этой сфере.

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