Правительство закрепило за местной властью полномочия в обращении с мусором

27 марта, 2019, 14:58

Полномочия по обращению с бытовыми отходами окончательно закреплены за местным самоуправлением

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Очередной шаг к качеству услуг - полномочия по обращению с бытовыми отходами окончательно закреплены за местным самоуправлением! На правительстве утвердили изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов", - сообщил Зубко.

Министр пояснил, что речь идет о:

формировании тарифов для населения на вывоз, переработке и захоронении бытовых отходов;

разработке схем санитарной очистки;

отводе земельных участков для строительства заводов по переработке;

рекультивации старых полигонов - на все виды операций в этой сфере.

Очередной шаг к качеству услуг - полномочия по обращению с бытовыми отходами - окончательно закреплены за местным самоуправлением! На Правительстве утвердили изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов. pic.twitter.com/QUGs3nSN1f - Геннадий Зубко (@ZubkoGennadiy) March 27, 2019

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