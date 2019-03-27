Правительство закрепило за местной властью полномочия в обращении с мусором
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.
"Очередной шаг к качеству услуг - полномочия по обращению с бытовыми отходами окончательно закреплены за местным самоуправлением! На правительстве утвердили изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов", - сообщил Зубко.
Министр пояснил, что речь идет о:
- формировании тарифов для населения на вывоз, переработке и захоронении бытовых отходов;
- разработке схем санитарной очистки;
- отводе земельных участков для строительства заводов по переработке;
- рекультивации старых полигонов - на все виды операций в этой сфере.
Очередной шаг к качеству услуг - полномочия по обращению с бытовыми отходами - окончательно закреплены за местным самоуправлением! На Правительстве утвердили изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов. pic.twitter.com/QUGs3nSN1f- Геннадий Зубко (@ZubkoGennadiy) March 27, 2019
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Напомним, Госэнергоэффективности презентовало усовершенствованную концепцию стимулирования энергетической утилизации мусора в Украине.
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До конца года группа ICU планирует запустить в Житомире крупнейший в Украине завод по переработке несортированных твердых бытовых отходов (ТБО).
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