Уже известно, где и когда в Украине появится крупнейший мусороперерабатывающий завод
Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" управляющий партнер ICU Макар Пасенюк.
По его словам, завод будет работать по специальной МБО-Т технологии (механическая, биологическая и термическая обработка и переработка твердых коммунальных отходов - Еспресо). Технология инновационная, опыта ее внедрения в стране еще нет.
"Мы рассчитываем запустить завод до конца этого года. Делать какие-то выводы по первым итогам работы сможем, очевидно, только в конце 2020 года. Это очень динамичный бизнес, большое количество факторов влияет на его работу", - сказал Пасенюк.
Он добавил, что по итогам тестирования этой бизнес-модели группа сможет принять решение о предложении ее для потенциального соинвестирования.
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- Напомним, Госэнергоэффективности презентовало усовершенствованную концепцию стимулирования энергетической утилизации мусора в Украине .
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