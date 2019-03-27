В Кропивницком прогремел мощный взрыв
27 марта, 2019, 20:52
В Кропивницком около 20.00 произошел взрыв на улице Киевской
Об этом сообщает "Без купюр".
По данным СМИ, взорвалась газовая заправка.
На месте продолжается пожар, очевидцы наблюдали мощный "гриб" от взрыва.
"Гречке" в пресс-службе ГСЧС области сообщили, что в настоящее время информация уточняется и они не могут комментировать ситуацию.
Жители микрорайона Коваливки сообщают, что после взрывов начался пожар.
Сейчас на Коваливке погас свет. В соседних домах взрывной волной выбило окна.
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