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В Кропивницком прогремел мощный взрыв

В Кропивницком около 20.00 произошел взрыв на улице Киевской

Об этом сообщает "Без купюр".

По данным СМИ, взорвалась газовая заправка.

На месте продолжается пожар, очевидцы наблюдали мощный "гриб" от взрыва.

"Гречке" в пресс-службе ГСЧС области сообщили, что в настоящее время информация уточняется и они не могут комментировать ситуацию.

Жители микрорайона Коваливки сообщают, что после взрывов начался пожар.

Сейчас на Коваливке погас свет. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

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