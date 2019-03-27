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Полиция проверила все избирательные участки на фактор безопасности, - МВД

МВД перешло на круглосуточный режим работы и готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, сообщает Еспресо.TV.

"Мы хотим, чтобы у нас выборы проходили по демократическим европейским стандартам. Мы минимизировали угрозу. Мы подготовились к выборам. Сегодня можно сказать, что мы готовы к выполнению тех задач, которые перед нами ставит общество", - отметил Стойко.

МВД перешло на круглосуточный режим работы. Для этого задействовано более 60 тыс. правоохранителей, отметил он.

"Мы готовы к любым нестандартным ситуациям на местах", - заверил советник министра.

По словам Стойко, полностью подготовлены взрывотехнические службы, которые будут находиться в непосредственной близости от избирательных участков.

"ГСЧС работает в усиленном режиме, пока все участки проверены на фактор безопасности, имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинкам, проверены запасные выходы", - отметил он.

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