Полиция проверила все избирательные участки на фактор безопасности, - МВД
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, сообщает Еспресо.TV.
"Мы хотим, чтобы у нас выборы проходили по демократическим европейским стандартам. Мы минимизировали угрозу. Мы подготовились к выборам. Сегодня можно сказать, что мы готовы к выполнению тех задач, которые перед нами ставит общество", - отметил Стойко.
МВД перешло на круглосуточный режим работы. Для этого задействовано более 60 тыс. правоохранителей, отметил он.
"Мы готовы к любым нестандартным ситуациям на местах", - заверил советник министра.
По словам Стойко, полностью подготовлены взрывотехнические службы, которые будут находиться в непосредственной близости от избирательных участков.
"ГСЧС работает в усиленном режиме, пока все участки проверены на фактор безопасности, имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинкам, проверены запасные выходы", - отметил он.
- Напомним, 23 марта в МВД объявили о создании оперативного межведомственного штаба органов системы ведомства, который будет работать во время выборов.
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