В последнюю неделю избирательной кампании межведомственный штаб МВД будет работать круглосуточно
Об этом сообщает МВД.
Возглавил оперативный штаб первый заместитель министра МВД Сергей Яровой.
"Цель создания штаба - координация между всеми подразделениями системы МВД. Для того чтобы мы понимали, что происходит, анализировали ситуацию в любом регионе страны и оперативно принимали решения для реагирования на ситуации", - сказал Яровой.
Как отметил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, с 23 марта под охрану полиции будут взяты окружные избирательные комиссии.
"С завтрашнего дня берем ОИК под охрану, начнут завозить бюллетени. А со следующей пятницы полиция уже начнет сопровождать бюллетени в УИК", - сказал Фацевич.
Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что ГНСУ ожидает 2 тысячи официальных иностранных наблюдателей.
"В Украину уже прибыли 400 официальных иностранных наблюдателей, зарегистрирован 301 иностранный журналист, из которых 80 уже прибыли в Украину", - сказал Серватюк.
Также первый заместитель ГПСУ сказал, что пограничники также перешли на усиленный режим несения службы: "Государственная пограничная служба готова к выполнению задач".
Первый заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцький отметил, что специалисты ГСЧС проверили 100% объектов, на которых будут расположены избирательные участки.
"На некоторых из них были выявлены нарушения, о чем были проинформированы держателейи соответствующих помещений. В день голосования на каждом избирательном участке будет организовано дежурство пожарного поста", - сказал Мельчуцький.
В Государственной миграционной службе Украины отметили, что ГМС также перешла на усиленный режим работы. "В частности, уже в рамках операции "Мигрант" были выявлены журналисты, осуществляли провокационные действия. Сейчас по ним принимаются решения в соответствии с законодательством", - сказала Наталья Науменко.
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