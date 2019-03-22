В последнюю неделю избирательной кампании межведомственный штаб МВД будет работать круглосуточно

22 марта, 2019, 15:46

В МВД создан оперативный межведомственный штаб органов системы ведомства, который начнет работу с понедельника, 25 марта

Об этом сообщает МВД.

Возглавил оперативный штаб первый заместитель министра МВД Сергей Яровой.

"Цель создания штаба - координация между всеми подразделениями системы МВД. Для того чтобы мы понимали, что происходит, анализировали ситуацию в любом регионе страны и оперативно принимали решения для реагирования на ситуации", - сказал Яровой.

Как отметил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, с 23 марта под охрану полиции будут взяты окружные избирательные комиссии.

"С завтрашнего дня берем ОИК под охрану, начнут завозить бюллетени. А со следующей пятницы полиция уже начнет сопровождать бюллетени в УИК", - сказал Фацевич.

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что ГНСУ ожидает 2 тысячи официальных иностранных наблюдателей.

"В Украину уже прибыли 400 официальных иностранных наблюдателей, зарегистрирован 301 иностранный журналист, из которых 80 уже прибыли в Украину", - сказал Серватюк.

Также первый заместитель ГПСУ сказал, что пограничники также перешли на усиленный режим несения службы: "Государственная пограничная служба готова к выполнению задач".

Первый заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцький отметил, что специалисты ГСЧС проверили 100% объектов, на которых будут расположены избирательные участки.

"На некоторых из них были выявлены нарушения, о чем были проинформированы держателейи соответствующих помещений. В день голосования на каждом избирательном участке будет организовано дежурство пожарного поста", - сказал Мельчуцький.

В Государственной миграционной службе Украины отметили, что ГМС также перешла на усиленный режим работы. "В частности, уже в рамках операции "Мигрант" были выявлены журналисты, осуществляли провокационные действия. Сейчас по ним принимаются решения в соответствии с законодательством", - сказала Наталья Науменко.