НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении
27 марта, 2019, 19:01
Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты все дела о незаконном обогащении
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
Отмечается, что из-за решения Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК (декриминализация незаконного обогащения).
Общая сумма состояния, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн грн.
"Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей", - добавили в НАБУ.
- Напомним, 26 февраля в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
- Затем КС опубликовал текст решения об отмене статьи о незаконном обогащении.
- Президент Петр Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о наказании за незаконное обогащение.
- ЕС предложил Раде помощь законопроекту о незаконном обогащении
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