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НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении

Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты все дела о незаконном обогащении

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Отмечается, что из-за решения Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК (декриминализация незаконного обогащения).

Общая сумма состояния, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн грн.

"Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей", - добавили в НАБУ.

 

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