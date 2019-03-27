НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении

27 марта, 2019, 19:01

Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты все дела о незаконном обогащении

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Отмечается, что из-за решения Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК (декриминализация незаконного обогащения).

Общая сумма состояния, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн грн.

"Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей", - добавили в НАБУ.