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ЕС предложил Раде помощь с законопроектом о незаконном обогащении


фото: kyivpost
Европейский Союз предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении

Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Мы предложили комитета Верховной Рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено", - цитирует Мингарелли Интерфакс-Украина.

Посол также выразил надежду на то, что сотрудничество с ЕС по линии макрофинансовой помощи не пострадает.

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