ЕС предложил Раде помощь с законопроектом о незаконном обогащении
26 марта, 2019, 13:00
Европейский Союз предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении
Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
"Мы предложили комитета Верховной Рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено", - цитирует Мингарелли Интерфакс-Украина.
Посол также выразил надежду на то, что сотрудничество с ЕС по линии макрофинансовой помощи не пострадает.
- Напомним, 26 февраля в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
- Затем КС опубликовал текст решения об отмене статьи о незаконном обогащении.
- Президент Петр Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о наказании за незаконное обогащение.
- В начале марта НАБУ закрыло производство по поводу незаконного обогащения Труханова
- В НАБУ сказали, сколько закрыли дел из-за отмены статьи о незаконном обогащении.
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