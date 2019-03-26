ЕС предложил Раде помощь с законопроектом о незаконном обогащении

26 марта, 2019, 13:00

Европейский Союз предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении

Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Мы предложили комитета Верховной Рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено", - цитирует Мингарелли Интерфакс-Украина.

Посол также выразил надежду на то, что сотрудничество с ЕС по линии макрофинансовой помощи не пострадает.