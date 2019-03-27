Когда наконец будет тепло и солнечно. Прогноз погоды

27 марта, 2019, 06:20

В среду, 27 марта, в большинстве областей Украины температура воздуха на севере снизится до +3°C...+6°C

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

27 марта Украина окажется под влиянием деятельности атмосферных фронтов. Практически везде будут выпадать осадки и эти осадки могут быть в виде мокрого снега.

Наибольшая вероятность осадков в виде дождя на востоке, там на несколько градусов температура воздуха будет выше. В частности, такая погода будет и на востоке, в Крыму и на юго-востоке. А на остальной территории ожидаются осадки в виде мокрого снега. В среду погода будет наименее комфортной.

В Киеве 27 марта погода усложнится, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха снизится и будет колебаться в пределах от +3°C...+6°C. Синоптик также предупредила киевлян о порывистом до сильного ветре.

По предварительным прогнозам пани Диденко, погода в дальнейшем будет выравниваться и в конце недели, 30 и 31 марта, в Украине будет умеренно теплая и солнечная погода, температура воздуха ожидается в пределах +10°C...+15°C.