Когда наконец будет тепло и солнечно. Прогноз погоды
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
27 марта Украина окажется под влиянием деятельности атмосферных фронтов. Практически везде будут выпадать осадки и эти осадки могут быть в виде мокрого снега.
Наибольшая вероятность осадков в виде дождя на востоке, там на несколько градусов температура воздуха будет выше. В частности, такая погода будет и на востоке, в Крыму и на юго-востоке. А на остальной территории ожидаются осадки в виде мокрого снега. В среду погода будет наименее комфортной.
В Киеве 27 марта погода усложнится, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха снизится и будет колебаться в пределах от +3°C...+6°C. Синоптик также предупредила киевлян о порывистом до сильного ветре.
По предварительным прогнозам пани Диденко, погода в дальнейшем будет выравниваться и в конце недели, 30 и 31 марта, в Украине будет умеренно теплая и солнечная погода, температура воздуха ожидается в пределах +10°C...+15°C.
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