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ФСБ задержала 13 крымских татар, - журналист


фото: krymr.org
После обысков в ФСБ в Симферополь вывезли 13 крымских татар

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.

В частности, задержали:

1. Шабана Умерова
2. Рустема Сейтхалилова
3. Риза Изета
4. Фархада Базарова
5. Джемиля Гафарова
6. Сейрана Муртазу
7. Сейтвелиев Сейтабдиева
8. Алима Каримова
9. Меджита Абдурахманова
10. Тофика Абдулгазиева
11. Якима Бекирова
12. Яшара Муединова
13. Асана Яника

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что российские силовики во время обысков подбрасывают запрещенные предметы и книги.

 

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