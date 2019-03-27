Бойко и Ляшко не пришли на дебаты на Общественном
27 марта, 2019, 19:42
Кандидаты в президенты Юрий Бойко и Олег Ляшко не пришли на дебаты на Общественном вещании, в студии присутствует только Анатолий Гриценко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В программе принимает участие с объявленной тройки только лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.
По словам ведущих, Ляшко и Бойко отказались от участия в дебатах, объяснив это тем, что проводят встречи с избирателями.
Вместо Ляшко и Бойко в студии поставили два манекена с логотипом Общественного.
- Напомним, что президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Еспресо.TV и другим телеканалам, если кандидат в президенты отказывается от дебатов , то "ему есть что скрывать от народа".
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