Бойко и Ляшко не пришли на дебаты на Общественном

27 марта, 2019, 19:42

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В программе принимает участие с объявленной тройки только лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

По словам ведущих, Ляшко и Бойко отказались от участия в дебатах, объяснив это тем, что проводят встречи с избирателями.

Вместо Ляшко и Бойко в студии поставили два манекена с логотипом Общественного.