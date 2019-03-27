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Бойко и Ляшко не пришли на дебаты на Общественном

Кандидаты в президенты Юрий Бойко и Олег Ляшко не пришли на дебаты на Общественном вещании, в студии присутствует только Анатолий Гриценко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В программе принимает участие с объявленной тройки только лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

По словам ведущих, Ляшко и Бойко отказались от участия в дебатах, объяснив это тем, что проводят встречи с избирателями.

Вместо Ляшко и Бойко в студии поставили два манекена с логотипом Общественного.

 

 

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