Порошенко: Отказываться от предвыборных дебатов - это самоубийство

27 марта, 2019, 18:40

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим украинским телеканалам.

"Народ имеет право знать, что его ждет. На дебатах никакие политтехнологи не спасут. Это самоубийство отказываться от дебатов. Я убежден, что без законодательного изменения дебаты должны состояться. Если кандидат отказывается от них - украинцы должны сделать вывод: есть что прятать, есть чего бояться ", - рассказал Порошенко.

Он отметил, что украинский народ должен применить санкции к тем, кто отказывается от дебатов - лишить их своего голоса.

"Народ должен знать, что его ждет. Не те, кто хихикают у Путина или стоят у него на коленях. Все должны честно отвечать на вопросы", - добавил президент.