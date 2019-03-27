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Порошенко: Отказываться от предвыборных дебатов - это самоубийство

Президент Украины Петр Порошенко убежден, если кандидат в президенты отказывается от дебатов - ему есть что скрывать от народа

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим украинским телеканалам.

"Народ имеет право знать, что его ждет. На дебатах никакие политтехнологи не спасут. Это самоубийство отказываться от дебатов. Я убежден, что без законодательного изменения дебаты должны состояться. Если кандидат отказывается от них - украинцы должны сделать вывод: есть что прятать, есть чего бояться ", - рассказал Порошенко.

Он отметил, что украинский народ должен применить санкции к тем, кто отказывается от дебатов - лишить их своего голоса.

"Народ должен знать, что его ждет. Не те, кто хихикают у Путина или стоят у него на коленях. Все должны честно отвечать на вопросы", - добавил президент.

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