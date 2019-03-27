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# Непоприколу: Сергей Жадан поддержал флешмоб к выборам президента

Украинский поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан присоединился к флешмобу лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который призвал ответственно относиться к гражданскому долгу

Соответствующее фото он опубликовал в  Facebook.

"Дорогие братья и сестры, ну вы поняли. # ГолосуюНепоПриколу", - прокомментировал Жадан фото.

Напомним, Вакарчук запустил хэштег # ГолосуюНепоПрикол в и обратился к украинцам накануне президентских выборов с призывом проголосовать на выборах президента.

 

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