# Непоприколу: Сергей Жадан поддержал флешмоб к выборам президента
27 марта, 2019, 14:48
Украинский поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан присоединился к флешмобу лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который призвал ответственно относиться к гражданскому долгу
Соответствующее фото он опубликовал в
"Дорогие братья и сестры, ну вы поняли. # ГолосуюНепоПриколу", - прокомментировал Жадан фото.
Напомним, Вакарчук запустил хэштег # ГолосуюНепоПрикол в и обратился к украинцам накануне президентских выборов с призывом проголосовать на выборах президента.
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