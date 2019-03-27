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# ГолосуюНепоПриколу: Вакарчук призвал украинцев выполнить гражданский долг

Украинский певец Святослав Вакарчук обратился к украинцам накануне президентских выборов с призывом проголосовать на выборах президента

Видеообращение Вакарчук опубликовал в Facebook

"Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею ... Будущее - это не прикол. Свобода - не авантюра, она требует ответственности, а не саркастического равнодушия .... Выборы Президента Украины для меня не" прикол "... Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать ... Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу" ", - призвал Вакарчук.

 

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