ЕС после решения США выступил с заявлением о Голанских высотах

22 марта, 2019, 15:31

ЕС не будет менять свою позицию в отношении принадлежности Голанских высот

Об этом сообщает Reuters.

"Позиция ЕС не изменилась. Европейский союз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью территории Израиля", - сказала пресс-секретарь ЕС.