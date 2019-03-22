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ЕС после решения США выступил с заявлением о Голанских высотах


фото: REUTERS
ЕС не будет менять свою позицию в отношении принадлежности Голанских высот

Об этом сообщает Reuters.

"Позиция ЕС не изменилась. Европейский союз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью территории Израиля", - сказала пресс-секретарь ЕС.

  • Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна планирует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными в Сирии в 1967 году.

 

 

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