Из аэропорта Черновцов, вероятно, будут летать лоукостеры Wizz Air и SkyUp - Порошенко
25 марта, 2019, 16:25
Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air заинтересован в запуске международных рейсов из Черновцов
Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Черновицкую область, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня актуальна реконструкция и модернизация международного аэропорта "Черновцы" имени моего друга Леонида Каденюка. Поступили предложения от лоукостеров Wizz Air, SkyUp для новых международных рейсов из Черновцов. И это классно, это хорошо. Лоукост - означает, что это еще и дешево. И это правильно", - сказал он.
Кроме того, Порошенко сообщил, что изучается возможность базирования в аэропорту "Черновцы" транспортной компании "Вулкан Эйр".
- Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Черновцы" ведет переговоры о возможности выполнения рейсов с румынской лоукост-авиакомпанией Blue Air.
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