//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из аэропорта Черновцов, вероятно, будут летать лоукостеры Wizz Air и SkyUp - Порошенко


фото: president.gov.ua
Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air заинтересован в запуске международных рейсов из Черновцов

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Черновицкую область, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня актуальна реконструкция и модернизация международного аэропорта "Черновцы" имени моего друга Леонида Каденюка. Поступили предложения от лоукостеров Wizz Air, SkyUp для новых международных рейсов из Черновцов. И это классно, это хорошо. Лоукост - означает, что это еще и дешево. И это правильно", - сказал он.

Кроме того, Порошенко сообщил, что изучается возможность базирования в аэропорту "Черновцы" транспортной компании "Вулкан Эйр".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать