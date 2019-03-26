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Тимошенко допустила объединения с Гриценко


фото: Realist.online
Кандидат в президенты лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не исключает объединения с другим кандидатом, лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко

Об этом она заявила в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что Анатолий Гриценко - это серьезный политик, это достаточно умный человек. И может быть по-разному: мы можем после всех политических гонок с ними быть или вместе, в одной демократической команде. Это было бы прекрасно. Либо мы можем быть оппонентами", - сказала она.

Тимошенко также отметила, что в обоих случаях это будет или цивилизованное европейское сотрудничество, или цивилизованная европейская конкуренция.

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"В этом есть такая позитивность тех кандидатов в президенты, которые идут и имеют поддержку людей. Которые представляют эту европейскую Украину в действительности", - добавила она.

Лидер "Батькивщины" также сказала, что уважает как человека кандидата в президенты, руководителя "Студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, но она как политика его не понимает.

"Володя - это (способ) серьезно дать по лицу всему политикуму, который не делал то, что обещал, и который довел страну до такого состояния. Но в то же время Володя - это и определенный тест на способность нации к политическому самоубийству. То есть здесь (надо) не перейти границу. Да, отплатить политикам нужно, но при этом не себе. Как артиста я его люблю, как человека я его очень уважаю, как политика я просто его не понимаю. Но это не мешает мне его просто уважать", - сказала Тимошенко.

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