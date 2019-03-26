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Тропический циклон в Мозамбике: число пострадавших приближается к 2 млн

В результате мощного тропического циклона Идай в Мозамбике пострадали 1,85 млн человек

Об этом сообщили в офисе ООН по координации гуманитарных вопросов, пишет Reuters.

Отмечается, что люди пострадали от самого циклона и его последствий. Некоторые находятся в критической ситуации.

В Мозамбике, Зимбабве и Малави тропический циклон Идай спровоцировал масштабные наводнения.

В Мозамбике второй по величине город страны Бейра был разрушен стихией на 90%, в стране также объявили чрезвычайную ситуацию третьего уровня.

По последним данным, циклон Идай унес жизни 766 человек. В Мозамбике жертвами стихии стали 446 человек, в Зимбабве - не менее 260 человек, в Малави - более 60 человек.

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