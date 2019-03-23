//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Количество погибших от разрушительного циклона в Мозамбике достигло 417 человек


фото: REUTERS
В результате мощного циклона Индай в Мозамбике погибли 417 человек

Об этом сообщает "Общественное".

Кроме того, более 600 тыс. человек остались без крова.

По словам министра земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития Мозамбика Селси Коррейи, ситуация в стране остается критической.

Циклон Инда пришел в город Бейра (Мозамбик) около полуночи 14 марта и прошел через соседнее Зимбабве и некоторые районы Малави.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать