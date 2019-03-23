Количество погибших от разрушительного циклона в Мозамбике достигло 417 человек
23 марта, 2019, 20:33
В результате мощного циклона Индай в Мозамбике погибли 417 человек
Об этом сообщает "Общественное".
Кроме того, более 600 тыс. человек остались без крова.
По словам министра земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития Мозамбика Селси Коррейи, ситуация в стране остается критической.
Циклон Инда пришел в город Бейра (Мозамбик) около полуночи 14 марта и прошел через соседнее Зимбабве и некоторые районы Малави.
- 18 марта от удара циклона Идай был практически разрушен второй крупнейший город Мозамбика - Бейра.
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