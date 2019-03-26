Стало известно, когда в странах ЕС отменят переход на летнее время
Об этом сообщает Reuters.
Европарламент проголосовал в пользу прекращения с 2021 года практики сезонной смены времени, говорится в сообщении.
Отмечается, что данное голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов, но станет основой дискуссии в странах ЕС для выработки совместной позиции.
Европейская комиссия в сентябре предложила отказаться от перевода часов после того, как опрос в странах ЕС показал, что 84% респондентов выступают за отмену этой сезонной практики, говорится в сообщении.
В Еврокомиси отмечают, что после отмены перевода часов страны ЕС не смогут самостоятельно делать это в течение года, но им дадут право решить, в каком часовом поясе быть.
Сегодня законодательство Евросоюза обязывает стран ЕС переводить время в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября
- Напомним, в ночь перед выборами Украина перейдет на летнее время в ночь с 30 на 31 марта стрелки часов в 3 часа ночи надо перевести на один час вперед.
- В Укрзализныце объяснили, как будут курсировать поезда в ночь перевода часов на летнее время: отправление и прибытияе поездов в билетах 31 марта указывается с учетом перевода стрелок часов.
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