Стало известно, когда в странах ЕС отменят переход на летнее время

26 марта, 2019, 16:26

Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов на летнее время с 2021 года

Об этом сообщает Reuters.

Европарламент проголосовал в пользу прекращения с 2021 года практики сезонной смены времени, говорится в сообщении.

Отмечается, что данное голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов, но станет основой дискуссии в странах ЕС для выработки совместной позиции.

Европейская комиссия в сентябре предложила отказаться от перевода часов после того, как опрос в странах ЕС показал, что 84% респондентов выступают за отмену этой сезонной практики, говорится в сообщении.

В Еврокомиси отмечают, что после отмены перевода часов страны ЕС не смогут самостоятельно делать это в течение года, но им дадут право решить, в каком часовом поясе быть.

Сегодня законодательство Евросоюза обязывает стран ЕС переводить время в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября